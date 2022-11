Pogba | decisione clamorosa della Juventus | il Polpo è furioso

(Di lunedì 7 novembre 2022)non ha ancora fatto il suo esordio stagionale ma sembra che lastia facendo delle riflessioni sul suo utilizzo. Una partita perfetta con anche un pizzico di fortuna; lavince il derby d’Italia, torna a conquistare i tre punti in uno scontro diretto ed ottiene la quarta vittoria consecutiva senza subire gol. Questa la fotografia del match contro l’Inter dove i nerazzurri, nel primo tempo, hanno sbagliato l’impossibile (clamoroso il gol divorato da Dumfries) e poi sono crollati sotto i colpi di unadecisamente più vivace rispetto alla prima parte di stagione. Il grande protagonista è stato, senza dubbio, Kostic autore di due assist e un palo colpito ma non si possono non menzionare i gol di Rabiot e Fagioli; due reti che sembrano portare a delle riflessioni su ...

In tanti si sono infiammati per questadel Var che ha tolto la rete alla Juventus ma il ...azzurri dovessero calare di rendimento occhio alla Juventus che a gennario recupererà anche...Juventus - Inter, i convocati di Max Allegri in occasione della sfida con i nerazzurri: laufficiale su Vlahovic. Il dubbio della vigilia in casa Juventus era rappresentato dalle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo convive da tempo con i postumi della ...Non c’è Dusan Vlahovic tra i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida all’Inter di questa sera. I bianconeri vedono esagerbarsi l’emergenza che sta caratterizzando questo inizio di stagione. Olt ...Cambiano gli scenari in casa Juventus, uno degli acquisti di mercato destinato all'addio a fine stagione: ecco il sostituto ...