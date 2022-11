Piacenza | operaia 50enne muore sul lavoro | è rimasta schiacciata tra due macchinari

(Di lunedì 7 novembre 2022) A Borgonovo, in provincia di, una donna di 50 anni ècoinvolta in un incidente mortale sul. Si chiamava Nicoletta Paladini, èincastrata tra duenella vetreria in cui lavorava. Alle 3 di questa notte ètra un nastro trasportatore e un mezzo adibito al trasporto di materiali. La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. I suoi colleghi hanno subito chiamato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente: i vigili del fuoco hanno liberato la donna daiper poi affidarla alle cure del 118 ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, e ha posto i sigilli di sequestro nella struttura, sono ...

... in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, l'poco prima delle 3 è rimasta accidentalmente incastrata e schiacciata tra un nastro trasportatore e un macchinario portabancali. E'...50enne muore schiacciata in vetreria La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia dicoordinati dalla Procura: è rimasta accidentalmente incastrata e schiacciata ...