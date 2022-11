OTTAVI CHAMPIONS | MILAN-TOTTENHAM | NAPOLI-EINTRACHT E INTER-PORTO | Primapagina

(Di lunedì 7 novembre 2022) 2022-11-07 15:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: A partire dalle ore 12 a Nyon presso la sede della Uefa prende il via il sorteggio deglidi finale diLeague. Tre le italiane ci sonocon leesi che partono dalla seconda fascia mentre gli azzurri, avendo vinto il proprio girone partono dalla prima. Le gare, di andata e ritorno sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata) e il 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno)- URNA DELLE PRIME(Italia),gallo)Bayern Monaco (Germania)(Inghilterra)Chelsea (Inghilterra)Real Madrid (Spagna)Manchester City (Inghilterra)Benfica ...

Sarà Juventus - Nantes agli spareggi per accedere aglidi Europa League. Con la prima sfida allo Stadium, il 16 febbraio, e il ritorno in terra transalpina, sette giorni dopo. I francesi, come la squadra di Allegri, sono reduci da un avvio di ...... e un altro a Nyon, dove il Diavolo ha rivissuto emozioni speciali, tenute nel cassetto per nove anni: aglidisarà Milan - Tottenham. Ovvero Pioli contro Conte: aria di vecchio ...Si decidono le rivali delle italiane in coppa per l'inizio della fase a eliminazione Nell'ultimo turno della fase a gironi, il Bayern ha centrato il 34° risultato utile consecutivo in… Leggi ...Saranno Eintracht Francoforte-Napoli, Milan-Tottenham e Inter-Porto le gare degli ottavi di finale di Champions League, dopo il sorteggio svolto a Nyon. Il Milan ha pescato il Tottenham di Conte, il ...