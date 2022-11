Osimhen e Kvara | nella Serie A delle vecchie glorie | il Napoli ha due attaccanti da Premier

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) «Non sa stoppare la palla». È unacritiche più frequenti che si sentivano asu Victor. Esatto,. Che, per l’informazione, è uno che quest’anno, inA, segna o fa segnare gol ogni 72 minuti. Per la precisione: 8 gol e 2 assist in 9 presenze., sì. Lo stesso che l’anno scorso – nonostante si sia letteralmente sfasciato il viso – ha siglato una rete o un passaggio vincente per ogni 100 minuti giocati. Otto dei gol della stagione passata li ha segnati di testa.è uno che, insomma, ha numeri che di normale hanno ben poco. Aè sempre tutto un «sì, ma», pur di non riconoscere la bravura di chi è andato a prenderlo. O forse per quel disturbo evidente della personalità cui abbiamo fatto riferimento anche ...