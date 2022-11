Meloni alla Cop27 | accolta da al Sisi e Guterres

(Di lunedì 7 novembre 2022) La presidente del Consiglio Giorgiaè appena arrivata all'International Convention Center di Sharm el - Sheikh per la cerimonia inaugurale degli incontri di alto livello della, la ...

L'Egitto, però, è anche il Paese che ospita l'appuntamento perciò è difficile immaginare che non ci siafine un contatto trae il padrone di casa. Al momento, comunque, possibili incontri ...... quindi lo stoplegge Fornero e avvio di quota 41, l'innalzamento della quota della Flat Tax a ... Sulla flat tax, tra l'altro, Giorgianel suo discorso programmatico alle Camere ha parlato ...« Basta dirlo che della provincia di Foggia non interessa nulla, ammetterlo sarebbe già un grande passo avanti verso la consapevolezza che i cittadini della Capitanata non possono contare nemmeno sull ...Da capire se ci sarà un saluto anche con il presidente egiziano al-Sisi, sullo sfondo la questione ancora aperta l'omicidio di Giulio Regeni ...