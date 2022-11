Lunar Magnetism | il make-up Chanel per le festività natalizie

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si chiamala nuova collezione di prodottiper il-up dedicato alle prossime. I colori prevalenti sono le varie sfumature dell’oro, del bronzo e del rosso per essere sensuali e affascinanti durante le feste. Vittoria Ceretti – che già da diversi anni collabora come volto noto dell’azienda francese – anche

AstronautiNEWS

Lunar Magnetism è la collezione di make-up firmata Chanel per le prossime festività natalizie: ecco i prodotti principali.Chanel Makeup Holiday 2022 Campaign starring Vittoria Ceretti The Chanel Holiday 2022 Collection features the fashion model Vittoria Ceretti and it ...