Le italiane sorridono in Champions | niente big agli ottavi 

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Sorteggio benevolo per le tre squadreapprodateottavi di finale diLeague che hanno evitato lo spauracchio delle big europee: Eintracht Francoforte per il Napoli, il Tottenham di Antonio Conte per il Milan, il Porto di Sergio Conceicao per l'Inter. Alla squadra di Spalletti, l'unica passata come prima, l'urna di Nyon ha riservato i tedeschi vincitori della passata edizione dell'Europa League che sono riusciti a qualificarsi da secondi nel pazzo Gruppo D, quello deciso tutto all'ultima giornata. Nella fase a gironi la squadra di Oliver Glasner ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, segnando sette gol e subendone otto. Un avversario abbordabile e assolutamente alla portata della squadra di Luciano Spalletti, che oltretutto avrà la possibilità di giocare il ritorno in casa nell'infuocato ...

L'urna della sede Uefa a Nyon è benevola anche per le dueagli spareggi di Europa League: la Juventus retrocessa dalla Champions League pesca il Nantes che affronterà il 16 febbraio in casa ...Il sorteggio di Nyon ha riservato due super sfide per gli ottavi di finale di Champions League. Sele, non può fare lo stesso il Paris Saint - Germain che, arrivato secondo dietro al Benfica nel girone della Juve, ha pescato il Bayern Monaco, mentre il Real Madrid campione in ...A Nyon il sorteggio degli ottavi di Champions League, che si disputeranno con gare d'andata fra il 14 e il 22 febbraio e ritorno fra il 7 e il 15 marzo. Buone notizie per le squadre italiane, con il M ...Alle italiane impegnate in Champions League va di lusso: evitate le big. Due supersfide agli ottavi: PSG-Bayern e Liverpool-Real. In Europa League Juve e Roma fortunate.