Kim Kardashian si riprende le scarpe di Kendall Jenner

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un altro colpo messo a segno per Kim. Dopo essere stata scelta sia da Dolce&Gabbana che da Balenciaga come testimonial, anche Stuart Weitzman l’ha voluta come ambassador per l’autunno 2022. Il brand lancia la nuova linea di calzature e l’influencer è la star della campagna: nelle foto di Mario Sorrenti è audace e sensuale come solo lei sa essere. Lo stesso ruolo era stato ricoperto, nel 2018 e 2019, da sua sorella. Chissà se la notizia è stata accolta bene in famiglia? Kimtestimonial di Stuart Weitzman Una foto della campagna“Sono entusiasta di far parte del prossimo capitolo delle iconiche campagne di questo brand”, ha detto Kima proposito della sua collaborazione con Stuart Weitzman. Negli scatti posa in body e stivali over-the-knee con il tacco ...