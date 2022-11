Italian Space Startup Competition | a Napoli la due giorni dedicata alle idee che diventano business case 

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Lechenel settore aerospaziale si confrontano e si “sfidano“apresso il Centro Asterix, a San Giovanni a Teduccio (via Atripaldi, 52) . Succede nell’ambito dell’(Issc), lala cui area di interesse è lo spazio in tutte le sue sfaccettature, giunta alla quarta edizione. Durante i duedell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con esperti del campo spaziale e di lavorare in team, discutendoe trasformandole incase. I partecipanti beneficeranno del supporto di mentori, i cui background e competenze sono diversi e coprono diverse aree del settore ...