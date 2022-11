Incoerenza rossa | per un anno si sono tenuti i decreti sicurezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Giusto reclamare il diritto alla vita dei migranti. Sbagliato farlo sul presupposto e a condizione che a metterla in pericolo sia il malvagio di centrodestra. Giusto rimproverare chi fa dei migranti la materia passiva dei propri esperimenti elettorali. Sbagliato farlo se ci si occupa dei migranti a seconda della stagione politica del Paese: perché non avevano meno fame, né meno sete, né provenivano da luoghi meno infernali né, soprattutto, morivano meno, i migranti esposti al nullafacentismo dei governi di centrosinistra. Inon dovevano essere poi così male per quelli che se liin purezza per un annetto buono, salvo emendarli di qualche virgola giusto per non vedersi rinfacciata l'ipocrisia con cui ne denunciavano il carattere discriminatorio e inumano solo perché in calce c'era ...