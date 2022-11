Gli sport invernali rischiano di scomparire? Questione di decenni | il cambiamento climatico fa sempre più paura

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il tema è d’attualità, d’altronde il caldo anomalo che ha caratterizzato tutto il mese di ottobre ha fatto boccheggiare gli. Ci sono state cancellazioni o rinvii nelle discipline più disparate, dallo sci di fondo allo snowboard, passando per lo sci alpino. Peraltro le difficoltà sono diffuse in ogni dove, dalle Alpi alla Scandinavia. In Europa non c’è stata latitudine dove le temperature più alte del consueto non si siano fatte sentire. Nasce, quindi, una riflessione che va oltre l’impossibilità di rifugiarsi in Siberia per questioni politiche o gli esagerati costi di produzione della neve artificiale dovuti alla crisi energetica. Sarebbe ipocrita fare gli struzzi. Il clima non è più quello del passato e, di conseguenza, ci sono pesanti ripercussioni su molte attività umane.compresi, da ...