Foggia-Avellino | posticipo stasera Lo stadio di Taranto alle prese con una nuova semina Calcio serie C girone C

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si gioca allo “Zaccheria” con inizio20,30. Ilriceve l’neldella tredicesima giornata inC di. La formazione rossonera pugliese cerca un risultato pieno per posizionarsi stabilmente nella zona medio-alta della classifica. Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Sopralluogo dell’assessore Giorno allo“Erasmo Iacovone” per il controllo dellastagionale in corso È partita, come già annunciato lo scorso mese di luglio, l’operazione di ristagionale del manto erboso dellodi“Erasmo Iacovone”. Nello specifico, si tratta di una...

...Andria - Monopoli 1 - 1 Giugliano - Juve Stabia 0 - 1 Pescara - Gelbison 2 - 1 Picerno - Taranto 2 - 1 Turris - Latina 2 - 2 Viterbese - Potenza 3 - 3 Francavilla - Cerignola 1 - 1...Ricco programma domenicale, con i gironi A e C quasi al completo (è il posticipo del lunedì alle 20.30). Si è giocata anche l'unica partita rimanente del girone B, con il successo dell'Olbia in inferiorità numerica sul campo dell'Imolese (1 - 0, ...Si gioca allo “Zaccheria” con inizio alle 20,30. Il Foggia riceve l’Avellino nel posticipo della tredicesima giornata in serie C girone C di calcio. La formazione rossonera pugliese cerca un risultato ...Monday night tutto da seguire per l'Avellino di Rastelli che alle 20:30 sarà impegnato nella difficile trasferta di Foggia ...