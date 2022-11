Fitto a Parigi | la geometria europea di Palazzo Chigi e la sintesi delle alleanze

(Di lunedì 7 novembre 2022) La visita del ministro per gli Affari europei Raffaele, per un primo incontro con la sua omologa Laurence Boone, rafforza il quadro post viaggio di Emmanuel Macron a Roma. Ovvero, dal momento che Berlino guarda troppo a Pechino e con Londra ancora in rodaggio,e Roma sono costrette a fare asse nel solco di quel terreno comune già arato che prende il nome di Trattato del Quirinale. Ma, ancor di più, emerge la strategia complessiva tarata sulla politica estera e, in modo particolare, su quellarelazioni europee. Vigilanza vsBoone lo scorso 7 ottobre disse di voler lavorare con Roma “ma vigileremo su rispetto diritti e libertà”. Oggi, al di là di quello screzio, la stella polare è in questo assunto: l’Italia si muove e ragiona in un quadro internazionale. E le parole ...

