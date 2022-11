Egitto | faccia a faccia Meloni-al Sisi per un’ora La premier | «Forte attenzione su casi Regeni e Zaki»

Durante il colloquio stati scambiati pareri 'sul coordinamento degli sforzi tra Italia edcome partner di spicco dell'Unione Europea nella lotta alle migrazioni illegali'. In merito, il ...'Benvenuta sempre in', la controreplica. "È ora di lasciare..." Greta Thunberg, l'annuncio gela gli eco - attivistiROMA – Il richiamo all’Egitto sui diritti umani non può limitarsi ai casi di Patrick Zaki o di Giulio Regeni ma va fatto ad ampio raggio, come evidenzia la vicenda di Alaa Abd El-Fattah, blogger in ...L'Italia conferma la "forte attenzione" sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Nel quadro degli incontri bilaterali a margine del ...