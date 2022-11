“È ora di consegnare il megafono” | Greta Thunberg pronta a cedere la guida delle proteste ambientaliste

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sono passati quattro anni da quando la sua protesta settimanale di fronte al Parlamento svedese si è trasformata nel più grande movimento del mondo in difesa dell’ambiente:, oggi 19enne, dopo tante battaglie, conferenze e azioni dimostrative con i suoi “Fridays for Future” si dicea passare il testimone delladella lotta al cambiamento climatico. “Dovremmo ascoltare le storie e le esperienzepersone più colpite dalla crisi climatica. È ora diila coloro che hanno davvero storie da raccontare”, ha detto all’agenzia di stampa svedese TT. Ne parla proprio mentre in Egitto è in corso la Cop27, la conferenza dell’Onu sul clima che l’attivista ha disertato definendola un “forum per il greenwashing”. “Alcune ...