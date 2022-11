(Di lunedì 7 novembre 2022) Non è la storia di don Antonio, che tra due mesi avrebbe compiuto cento anni. E non è neppure la storia del Movimento degli studenti contro la, che quest'anno compie...

ilmattino.it

Si intitola1923 - 2023. Il coraggio tradito (con inserto di foto storiche, alcune inedite) in libreria da giovedì questo volume di cui pubblichiamo un'anticipazione che, in realtà, alla ...... in ragione dei buoni rapporti storici conMazzi, oppure a La Valle di Ezechiele , la cooperativa creata dal cappellano del carcere di Busto Arsizio,David Maria. Orlando Mastrillo ... Don Riboldi e i suoi ragazzi: da Acerra la prima sfida alla camorra Non è la storia di don Antonio Riboldi, che tra due mesi avrebbe compiuto cento anni. E non è neppure la storia del Movimento degli studenti contro la camorra, che quest'anno ...