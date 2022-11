Domeniche gratis ai musei | Sangiuliano | “Vanno mantenute aggiungendo nuove date”

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – “Legratuiteassolutamente; anzi, possiamo anche pensare ad altre giornate gratuite in occasione di momenti storici, come il 2 giugno o il 4 novembre”. E’ la posizione che esprime il ministro della Cultura, Gennaro, durante la sua visita a Tarquinia. Quanto ai dati di ieri, “è andata molto bene, ho visto i primi dati – riferisce il titolare del Mic – oltre ventimila visitatori al Colosseo, quasi diecimila agli Uffizi, oltre ventimila a Pompei… numeri davvero straordinari. Ed è bello questo coinvolgimento di famiglie e di persone che approfittano di queste occasioni per andare a visitare i, perché l’arricchimento culturale è un arricchimento dello spirito che migliora anche il senso civico delle persone”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

"Ieri dati positivi con oltre ventimila visitatori al Colosseo e a Pompei e quasi diecimila agli Uffizi" "Legratuite vanno assolutamente mantenute; anzi, possiamo anche pensare ad altre giornate gratuite in occasione di momenti storici, come il 2 giugno o il 4 novembre". E' la posizione che ...'Legratuite Vanno assolutamente mantenute. Anzi, possiamo pensare anche ad altre giornate gratuite in occasione di momenti storici, penso al 2 giugno o al 4 novembre o ad altre date storiche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."C'è tantissimo da fare, passo dopo passo". L'ex direttore del Tg2 e vicedirettore del Tg1 Gennaro Sangiuliano, oggi titolare del ministero della Cultura, vuole "fare della cultura il valore aggiunto ...