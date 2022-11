Cop27 | la scorsa estate almeno 15mila morti per il caldo - Esteri - quotidiano net

RaiNews

Secondo l'Oms le temperature estreme hanno causato la perdita di oltre 148.000 vite nella regione europea negli ultimi 50 ...... in particolare nell'estate, ha detto il direttore dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, in un ... avverte Kluge, che ai partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sul climate change () ... Cop 27, Guterres: "O scegliamo di cooperare o sarà suicidio collettivo" - Aggiornamento del 07 Novembre delle ore 19:59 - Aggiornamento del 07 Novembre delle ore 19:59 Nel dettaglio si parla di 4.500 morti in Germania, quasi quattromila in Spagna, oltre 3.200 in Gran Bretagna e un migliaio in Portogallo. Ma i numeri "dovrebbero aumentare, visto che diversi Paesi han ...Secondo l'Oms le temperature estreme hanno causato la perdita di oltre 148.000 vite nella regione europea negli ultimi 50 anni.