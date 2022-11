LA NAZIONE

Varati gli stanziamenti che aggiungono un nuovo pezzo al grande progetto per incentivare la 'bike ...... quali, trasporto pubblico su gomma; un cronoprogramma reale degli interventi di ... Matteo Salvini, alla giunta regionale dellae alle Commissioni "Territorio, ambiente, mobilità, ... Ciclovie in Toscana: ok per il lotto versiliese, "Una regione da visitare in bici" Trasporto ferroviario più efficiente nella Toscana del sud: nasce un tavolo di lavoro con gruppo FS, Regione e ...Via libera della Giunta di Palazzo Strozzi Sacrati all’accordo di collaborazione fra Regione Toscana e Comune di Viareggio per la realizzazione del lotto versiliese della ciclovia Tirrenica. “Con lo s ...