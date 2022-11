Caduta capelli in inverno | cosa fare e la soluzione migliore

Corriere della Sera

'Ladeiin seguito a chemioterapia è causa di una sofferenza psicologica aggiuntiva per le donne e l'acquisto di una parrucca comporta un costo, spesso oneroso e non sempre sostenibile,...Ladeiin seguito a chemioterapia è causa di una sofferenza psicologica aggiuntiva per le donne e l'acquisto di una parrucca comporta un costo, spesso oneroso e non sempre sostenibile, ... Caduta dei capelli, le cause e i nuovi farmaci per bloccarla (anche per le donne) Lavare i capelli nel modo sbagliato può fare molto male alla loro salute: ecco cosa non fare secondo un celebre hair stylist ...Calvizie femminile. La causa della perdita di capelli può essere ormonale, genetica oppure traumatica, ma il rimedio c'è quasi sempre ...