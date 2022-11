Borsa | Europa chiude in cauto rialzo | Parigi +0 | 17%

La speranza che le Banche centrali possano rallentare il ritmo dei rialzo dei tassi continua a spingere le Borse europee che, in scia alla corsa di venerdi', hanno continuato a riguadagnare terreno (...Gli investitori hanno premiato anche il titolo di Banca Generali (+3,7%) in scia ai conti annunciati venerdi' scorso. Sale nel risparmio gestito anche Anima (+3,8%) dopo i numeri del terzo trimestre. ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - La speranza che le Banche centrali possano rallentare il ritmo dei rialzo dei tassi continua a spingere le Borse europee che, in scia alla corsa di ve ...Continua la crescita di Automobili Lamborghini. Le consegne da gennaio a fine settembre raggiungono le 7.430 unità (+8% rispetto allo stesso periodo del 2021). Tutte e tre le macro-regioni in cui Lamb ...