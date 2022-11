Belve | la Rai ha cancellato la puntata di giovedì Cosa è successo?

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il consueto appuntamento delcon, il programma di Francesca Fagnani, non andrà in onda questo. Perché la Rai l'ha? Vediamo insieme

Cambio di programmazione perIl talk show di2, andato in onda nelle ultime settimane tre giorni consecutivi alla settimana, subisce un decisivo cambio di programmazione e vede ridurre gli ...Cancellata la puntata del giovedì di, il programma condotto da Francesca Fagnani su2, che resterà in onda il martedì e il mercoledì. Lo anticipa Davide Maggio , che azzarda anche una spiegazione, che trova più di un ...Il consueto appuntamento del giovedì con Belve, il programma di Francesca Fagnani, non andrà in onda questo giovedì. Perché la Rai l'ha cancellato Vediamo insieme cosa è successo.Belve rinuncia alla puntata del giovedì; la decisione è stata presa per rispettare gli spettatori e gli ospiti.