Usa a Zelensky | non escluda pubblicamente negoziati con Putin

Tuttavia ritengono che il veto espresso dasul leader del Cremlino abbia creato preoccupazione in alcune parti dell'Europa, dell'Africa e dell'America Latina, dove gli effetti della guerra ...La guerra in Ucraina registra nuovi tentativi diplomatici: sono gli americani, secondo il Washington Post, a cercare di mitigare l'intransigenza del presidente ucraino. Una mediazione privata, volta a convincere il leader di Kiev a non rifiutare pubblicamente il solo concetto di negoziati con Mosca. Intanto gli attacchi russi proseguono: nella notte diversi ...La guerra in Ucraina è arrivata al 256esimo giorno: gli Usa esortano Kiev a concedere pubblicamente un'apertura verso i negoziati con la Russia ...L'amministrazione Biden sta incoraggiando privatamente i leader ucraini a segnalare pubblicamente un'apertura a negoziare con la Russia e a non dichiarare più che si rifiutano di partecipare ai colloq ...