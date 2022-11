Torino | Paro | «L’infortunio di Pellegri ha condizionato la partita»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 novembre 2022) Lele del tecnico in seconda deldopo la sconfitta dei granata, rimontati dal Bologna Matteo, allenatore in seconda del, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta dei granata contro il Bologna. Di seguito le suele.– «di, dopo 10 secondi, ti condiziona la. E’ chiaro che Karamoh non conosce ancora bene tutte le soluzioni di quel ruolo, ma credo che lafosse equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo gestito male alcune situazioni di gioco anche se avevamo creato, abbiamo commesso errori ed abbiamo perso. Loro con i cambi hanno messo più energia, noi potevamo gestire meglio e invece ci hanno punito». SECONDO TEMPO – «Nel secondo tempo ...