Sbarco selettivo dalla Ong | clamoroso in porto a Catania | e ora che succede?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Nella notte, sul molo di Levante a, è iniziato loOng Humanity1: i primi tre minorenni e un neonato di 7 mesi. Dunque le operazioni sono proseguite per individuare chi dei 179 migranti fosse autorizzato a scendere. Per certo il portavoce di Sos Humanity, Petra Krischok, conferma che "non ci è stato assegnato comesicuro". Dunque, ora, la Humanity 1 dovrebbe tornare al largo con il resto dei migranti. "Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare ildise non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi", ha aggiunto la portavoce. La nave Humanity 1 della ong tedesca Sos Humanity, con a bordo 179 naufraghi, scortata da una motovedetta della Guardia ...