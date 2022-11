Roma | i consiglieri comunali pronti ad approvare l' aumento al loro stipendio ' Passeranno da 2 100 a 3 600 euro al mese'

(Di domenica 6 novembre 2022) Ladeidipasserà da 2.100a 3.600. L'verrà votato lunedì, ma nessuno si aspetta sorprese in negativo. Dopo il via libera del governo , il 7 novembre ...

Passeggeri increduli: 'Come il Titanic' FOTO, prima la violenta e poi si scatta un selfie: orrore in pieno giorno a piazza Vittorio, arrestato 28enne tunisinocomunaliquanto ...Gli esponenti di Fdi annunciano 'un esposto alla Corte dei conti nel casoCapitale dovesse pagare le utenze con i soldi dei contribuenti agli occupanti abusivi'. Iscriveranno al ...Per i consiglieri comunali Federico Rocca e Rachele Mussolini non ... hanno tutta l'intenzione di presentare un esposto alla Corte dei conti e intendono interpellare il prefetto do Roma e il ...La stipendio dei consiglieri comunali di Roma passerà da 2.100 euro a 3.600. L'aumento verrà votato lunedì, ma nessuno si aspetta sorprese in negativo. Dopo il ...