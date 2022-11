Papa Bergoglio | “I migranti? Vanno salvati | ma l’Italia senza l’Ue non può fare nulla”

(Di domenica 6 novembre 2022) Città del Vaticano – Quella dei“è una sfida”, ma vale sempre il principio che “accolti, accompagnati, promossi e integrati, se non si possonoquesti quattro passi, il lavoro con inon riesce ad essere buono. Accolti, accompagnati, promossi e integrati, arrivare fino all’integrazione”. A dirlo èFrancesco sul volo di ritorno dal Viaggio Apostolico in Bahrein. Il Pontefice, interpellato sulla situazione deiattuale nel Mediterraneo e sulle prime mosse del Governo Meloni, risponde: “Ogni governo dell’Unione Europea deve mettersi d’accordo su quantipuò ricevere. Al contrario sono quattro i Paesi che ricevono i: Cipro, la Grecia,e la Spagna, che sono quelli più vicini ...

CosìFrancesco nella conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma dal Bahrein, ... Per favore io su questo chiamo alla responsabilità', ha aggiunto. 'Dimmi è giusto che ...E il mediterraneo è un cimitero", ha invece sottolineatoFrancesco sul volo di ritorno dal Bahrein., sui migranti, ha ribadito che "il principio è che vanno accolti accompagnati e ...“L’Italia non può fare nulla senza l’accordo con l’Europa, la responsabilità è europea ma la vita fei migranti va salvata perché il ...Bergoglio si è soffermato, parlando con i giornalisti di ritorno dal Bahrein, anche sulla situazione ucraina: "La crudeltà che non è del popolo russo ma è dei mercenari e dei soldati che vanno a fare ...