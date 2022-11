Napoli Rock | “a me me piace chi da ‘nfaccia senza ‘e se ferma” di Pino Daniele motto degli azzurri

(Di domenica 6 novembre 2022) Decima puntata di, con la strofa di“A me mechi da‘e se” vero“A me mechi da‘e se’ Chi è tuosto e po’ s’arape pecchè sape see’adda ra’ Aiza ‘o vraccio ‘e cchiù per nun te fa ‘mbruglia’ E dallete”: così recita una strofa di “A me me‘o blues”, canzone manifesto dell’indimenticatodel 1980, all’interno dell’album “Nero a metà”. Ed allora, questoti ...

napolipiu.com

MIlano e. Due giovani rapper in cima alla classifica di Spotify Italia con una canzone che unisce le ... ultima loro uscita, una ballad che non tradisce l'intentodella band romana che ha ...L'ombra di Caravaggio porta lo spettatore nel cuore di, città dove trova riparo dalla ... "Caravaggio potrebbe essere associato a un personaggio borderline del, geniale e maledetto alla ... Napoli Rock: Osimhen e Kvara come Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones Da non perdere "Creativity for Life. Una mostra fotografica su come la creatività può cambiare il mondo" esposta al Mann, "David Bowie: the passenger. By Andrew Kent" al Pan e "Il Postino dietro le qu ...Gianni Fiorellino non delude, ancora una volta le aspettative, dopo lo scorso live , ad aprile , dinanzi a piu’ di 5000 persone al Palapartenope e centrando il sold out, non disillude le attese neanch ...