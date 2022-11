MotoGP | Gigi Dall’Igna | “Gara decisiva Silverstone A -91 abbiamo pensato ad una gara alla volta”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Giornata memorabile per l’Italia del motociclismo ed in particolare per la Ducati, che torna a vincere il Mondialegrazie a Francesco Bagnaia dopo 15 anni dal primo titolo di Casey Stoner nel 2007. Un successo strepitoso che arriva al termine di un percorso di crescita graduale ma inesorabile a partire dal 2014, in corrispondenza con l’approdo dia Borgo Panigale. “Non so se questo possa essere l’inizio di un’era, però sicuramente quest’anno è stato fantastico. So di avere con me delle persone e dei tecnici davvero bravi. Pochi pensieri all’ultimo giro della, avevo la mente quasi bloccata“, dichiara il direttore generale di Ducati Corsestampa dopo ladi Valencia. “È tutto complesso per raggiungere certi risultati. ...