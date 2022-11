MotoGP | Enea Bastianini conquista il terzo posto del Mondiale | un’annata di grandi picchi e dal 2023 con Bagnaia

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022)ha concluso ilil2022, abile nell’ultimo appuntamento stagionale ad avere la meglio su Aleix Espargarò. Giornata da dimenticare per il catalano di casa Aprilia, ritirato dopo pochi chilometri ed automaticamente quarto al termine del campionato. Il romagnolo ha approfittato al meglio della situazione, ilnon è casuale per un pilota che grazie al supporto di Gresini ha messo in bacheca ben quattro affermazioni (Lusail, COTA, Le Mans e Aragon). I successi del nativo di Rimini si sposano alla perfezione con altri due podi (Misano e Sepang), prestazioni di primo piano che a lungo hanno permesso al teammate di Fabio Di Giannantonio di restare in corsa per il titolo Il campione del mondo 2020 della ...