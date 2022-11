Moratti si candida con il Terzo Polo in Lombardia | «Daremo risposte che la regione merita»

(Di domenica 6 novembre 2022) Letiziaannuncia latura alla presidenza della. In una nota, l'ex vice presidente e assessore al Welfare ha scritto: «Insieme con Carlo Calenda e Matteo...

Laha deciso di lasciare dopo che la coalizione di Centrodestra ha deciso di non darle un ruolo di primo piano nel governo (si era parlato del ministero della Salute) o nella gestione delle ...... ora è ufficiale: Letiziasialla presidenza della Regione Lombardia. Sarà sostenuta da Carlo Calenda (Azione) e Matteo Renzi (Italia viva) con cui dice di aver condiviso "l'avvio di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, news. Rave, Meloni: finita Italia in cui solo alcuni seguono regole. LIVE ...