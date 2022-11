Monica Bertini | scollatura scioccante “Confessate | abbiamo zoomato tutti” | davanzale completamente esposto – FOTO

Il Veggente

Alla conduzione dello storico appuntamento targato la coppia composta da Massimo Callegari e. In studio per commentare e analizzare la tredicesima giornata del campionato: Fabrizio ...La conduzione della domenica è affidata a Massimo Callegari affiancato da, quella del lunedì a Dario Donato e Benedetta Radaelli . Sia la domenica che il lunedì gratis e in esclusiva ... Monica Bertini e quel sogno proibito: la foto che ingolosisce Domenica 6 novembre, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Pressing”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monica ...Martedì 25 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la quinta giornata di Champions League ...