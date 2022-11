Migranti | la nave Humanity 1 a Catania Sbarcati una trentina di minori

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 novembre 2022) E' giunta nel porto didopo le 23 la1 della ong 'Sos', con a bordo 179 naufraghi, al suo ingresso scortata da una motovedetta della Guardia costiera. Come previsto dal nuovo decreto, è stata eseguita l'ispezione delle autorità italiane per individuare fragili, donne e bambini ed iniziare lo sbarco "selettivo". L'imbarcazione è attraccata ieri sera nel porto siciliano dopo il via libera del Viminale, seguito a un lungo braccio di ferro durato diversi giorni.