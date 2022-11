Lombardia | Fratoianni | ' da Renzi e Calenda perfetta candidata centrodestra'

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Letizia Moratti, ministra del governo Berlusconi, ha contribuito a distruggere in quegli anni l'università e l'Istruzione pubblica. La ricordiamo sindaca di Milano in una delle stagioni più tristi del capoluogo lombardo. Fino a pochi giorni fa assessore alla regione, per una sanità privatizzata e lontana dal bene comune. Unadel". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Complimenti al Quarto Polo di- conclude il leader di SI - sempre più a disposizione della destra attualmente al governo di questo Paese.”

