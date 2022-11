LIVE Djokovic-Rune 6-3 | Finale Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | il serbo chiude il primo parziale

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 In corridoio il dritto diin uscita dal servizio. SECONDO SET 6-3SET. Vola out il recupero di rovescio di. Dopo 36 minuti di gioco il numero 7 ATP porta a casa ilgrazie al break conquistato nel quarto game. 40-0 Servizio, dritto e smash. Arrivano i set point. 30-0 Novak gioca sulle righe, e trova il dritto vincente che lo porta a due punti dal set. 15-0 Ingenuità di, che ferma il gioco pensando il colpo difosse lungo, ma invece è buonissimo. 3-5 Game. Largo il passante di rovescio disulla terza discesa a rete consecutiva del numero 18 ATP. Il...

OA Sport vi offre la DIRETTAdella Finale del Masters1000 di Parigi - Bercy, ultimo torneo di questa tipologia del 2022 : cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L'inizio è previsto ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. L'incontro inizierà non prima delle 16:30 .- Tsitsipas: il pronostico Un mese fa, in ...Il live e la diretta testuale di Djokovic-Rune, incontro valevole per l'ultimo atto del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 sul Centrale.La finale dell'ATP Masters 1000 di Parigi Bercy tra Rune e Djokovic: info partita, diretta tv e streaming gratis ...