Lecce-Atalanta | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 novembre 2022) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I salentini vogliono ritrovare la vittoria che manca da tanto, i nerazzurri intendono rialzarsi dopo il tonfo casalingo contro il Napoli.Vssi giocherà mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Il pareggio ottenuto contro l’Udinese ha rinfrancato i salentini dopo due sconfitte consecutive. Ma occorre la vittoria per svoltare e allontanarsi dalla zona retrocessione sulla quale conservano un vantaggio di tre punti. La Dea vuole riscattare immediatamente il passo falso commesso contro il Napoli. La sfida dirappresenta una ghiotta opportunità per rimanere in zona Champions League, obiettivo dichiarato ad ...