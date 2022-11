La vera Juventus! Svolta la stagione dei bianconeri | 2-0 all’Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 6 novembre 2022) Finalmente una grande Juventus. E’ destinata are ladella squadra di Massimiliano Allegri, in grande spolvero contro una big del campionato di Serie A: l’Inter. Si è conclusa la 13esima giornata del massimo torneo italiano e il turno è destinato a cambiare il campionato di. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la Juventus e il distacco dalla zona Champions è di due punti. Passo indietro dell’Inter, lo stop dopo quattro vittorie consecutive rischia di condizionare la corsa verso lo scudetto. Il Napoli è sempre più la candidata al primo posto. Prestazione poco coraggiosa dei nerazzurri che non sono stati in grado di imporre il gioco. La Juventus si schiera con Miretti alle spalle di Milik, Kostic e Cuadrado sugli esterni. L’Inter risponde con la solita coppia Dzeko-Lautaro Martinez. La prima ...