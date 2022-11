La totale sincerità con cui l' autrice mette a nudo fragilità e insicurezze | rende il suo racconto interessante e umano | facendole evitare la china del gossip morboso

Leggi su iodonna

(Di domenica 6 novembre 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Non è mai facile fare i conti con il proprio passato e soprattutto con la propria famiglia di origine. La maggior parte della letteratura, del cinema e di qualsiasi altra forma di narrazione conosciuta pispirazione dal nostro rapporto conflittuale con chi ci ha preceduto e messo al mondo. La materia è sempre viva e non passa mai di moda . «Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo» scriveva Tolstoj in Anna Karenina che, oltre ad essere l’incipit più famoso della storia della letteratura, è anche una grandissima verità. Ognuno conosce la fatica che ha fatto per affermare la propria individualità e inseguire i propri sogni, il percorso per sganciarsi da un sentiero già segnato per noi dai nostri genitori è accidentato e pieno di insidie e non sempre si riesce ...