La Moratti getta la maschera | Mi candido col Terzo Polo

(Di domenica 6 novembre 2022) Ex presidente Rai, ministro e sindaco di Milano per Forza Italia, Letiziaabbandona il centrodestra dove ha militato per 28 anni e si schiera con Calenda e Renzi. Correrà per la carica di presidente della Regione Lombardia. Pd in forte imbarazzo, per ora dice no