(Di domenica 6 novembre 2022)Meloni forte con i deboli e poi debole con i forti, ossia le corporazioni e i ricchil. "Stiamo semplicemente assistendo ad una palese violazione delle norme del diritto internazionale non solo ...

Globalist.it

... quando è per primo questo governo a violare la legge." "Il ministro dell'interno dovrà venire al più presto in Parlamento - conclude- a rispondere del suo operato "...di avvocati sta seguendo la posizione legale dei 35 profughi rimasti a bordo della nave1. ... Anche secondo Nicolasi sta 'semplicemente assistendo ad una palese violazione delle ... Humanity 1, Fratoianni: “Dal governo cinismo, la selezione dei naufraghi è inaccettabile” Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra parla della Humanity 1 e dello scandalo di Catania ...La nave Humanity 1 della ong "Sos Humanity", con a bordo 179 naufraghi, dopo essere entrata nel porto di Catania ha fatto sbarcare 144 migranti, dopo l'ispezione delle autorità italiane, come previsto ...