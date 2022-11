Eyof 2023 | per atleti sarà trampolino verso Milano-Cortina 26

(Di domenica 6 novembre 2022) “In questo luogo simbolo, eretto per celebrare la Pace instaurata dall’Imperatore Augusto dopo decenni di guerre, l’accensione della torcia rappresenta un momento in cui percepiamo, in maniera palpabile, la responsabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di rappresentare, a distanza di 30 anni, l’Italia a questa XVI edizione sport invernali dell’European Youth Olympic Festival”.Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga oggi a Roma in occasione della cerimonia di accensione della torcia che porterà la fiamma del Festival Olimpico della Gioventù Europea dalla capitale fino a Trieste. In Friuli Venezia Giulia infattiin programma la XVI edizione invernale degli, che si svolgerà dal 21 al 28 gennaio prossimi. La cerimonia si è tenuta all’Ara pacis, alla presenza del presidente dei Comitati ...

... all'Ara Pacis, dalla biathleta Sara Scattolo, medaglia d'oro ai mondiali giovanili 2022 e Testimonial Friuli Venezia Giulia in ambito. La Torcia, accompagnata da alcuni atleti olimpici ...... alla presenza del presidente dei Comitati olimpici europei Spyros Capralos, del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, del presidente del comitato organizzatore diMaurizio ...ROMA (ITALPRESS) - Quattordici eventi sportivi per oltre 100 competizioni in calendario, 2.300 partecipanti, di cui 1.300 atleti dai 14 ai 18 anni, 12 poli sciistici, 1.300 volontari e 80 strutture ri ..."In questo luogo simbolo, eretto per celebrare la Pace instaurata dall'Imperatore Augusto dopo decenni di guerre, l'accensione della torcia rappresenta un momento in cui percepiamo, in maniera palpabi ...