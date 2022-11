Dembele e de Jong liquidano l' Almeria | Piqué saluta il Barça con una vittoria

A decidere la sfida sono i sigilli di Dembélé (al quarto centro in campionato) e De, che fissano il risultato sul 2 - 0 nel primo quarto d''ora della ripresa. Così il Barça dorme in vetta alla ...(dal 22' st Gavi), deF.,O. (dal 22' st Raphinha), Lewandowski R., Pedri, Pique G., ter Stegen M. (Portiere), Torres F. (dal 16' st Fati A.). A disposizione: Bellerin H., Casado M., ...Il popolo blaugrana saluta il capitano, che in lacrime per l’ultima partita al Camp Nou promette: "Tornerò". La squadra di Xavi si prende tre punti che valgono il provvisorio sorpasso al Real Madrid i ...(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Emozione al Camp Nou per l'ultima partita di Gerard Piqué. I compagni di squadra del Barcellona, entrando in campo per il match di Liga contro l'Almeria (vinto dai blaugrana 2- ...