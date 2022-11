Luce

Alti livelli di inquinamento atmosferico, scarse condizioni igienico - sanitarie, alti tassi di omicidi, minacce ecologiche combinate con un'elevata crescita demografica: entro ......grande network che oggi comprende anche la Rete ecclesiale del bacino del Congo (Rebac) ine ... Con un costo che poi paghiamo tutti con le conseguenze sull''. "ECCLESIA IN ASIA" È LA ... Ambiente, l'Africa subsahariana insostenibile entro il 2050. Al via la Conferenza annuale dell'Onu sul clima - Luce Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Nonostante le tante visite di leader europei in Africa, alcuni dei progetti e delle proposte in loco presentano ostacoli significativi.