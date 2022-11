Storia del medico che prese l' elicottero per paura della nave

(Di sabato 5 novembre 2022) AGI - C'era anche il 64enne Maurizio De Girolamo,del 118, a bordo del volo Alidaunia, precipitato ad Apricena, a circa 40 km da Foggia, dopo essere decollato dalle isole Tremiti. L'uomo aveva finito il turno di guardia e aveva preso l'delle 9,10, preferendolo allaa causa del maltempo, per tornare a casa. "Una tragedia immane oggi rende ancor più grigio il cielo sulle nostre teste - ha scritto il sindaco di San Severo, Francesco Miglio sui social - Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore". Si e' unito al cordoglio anche Maurizio Balzanelli, presidente nazionaleSocietà Italiana ...

AGI - Agenzia Italia

Si è unito al cordoglio anche Maurizio Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118: 'Ennesima vittima sul lavoro di un operatore118. Alla famiglia le più profonde ...... con queste condizioni metereologiche e soprattutto con ladei sopravvissuti, tutte queste ... Il peggioramentotempo non aiuta le condizioni di vita sulla nave. I migranti si trovano sul ...