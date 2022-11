Spagna | ambientalisti si ' attaccano' a capolavori di Goya al Prado

(Di sabato 5 novembre 2022) Madrid, 5 nov. (Adnkronos) - Due attivisti di 'Futuro Vegetal' si sono incollati oggi alle cornici dei dipinti de' La Maja nuda e La Maja vestita di Francisco deesposti al Museo Nazionale deldi Madrid in segno di protesta contro l'emergenza climatica. Fra i duedel maestro spagnolo hanno scritto il messaggio '+1,5º' per "avvertire dell'aumento della temperatura globale che causerà un clima instabile e gravi conseguenze in tutto il pianeta". Dal suo account Twitter l'organizzazione spiega che la scorsa settimana l'Onu "ha riconosciuto l'impossibilità di restare nel limite, stabilito dall'Accordo di Parigi, di 1,5° di aumento di temperatura media rispetto ai livelli preindustriali". Solo due settimane fa, il ministero della Cultura spagnolo aveva annunciato che avrebbe rafforzato la sicurezza dei musei contro ...

