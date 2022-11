Sassuolo | parla Dionisi | il pensiero su Pinamonti

(Di sabato 5 novembre 2022) Sconfitta dal sapore amaro. Il pomeriggio toscano delsi è chiuso nel peggiore dei modi. Gli uomini ditornano a casa a mani vuote: 0 punti e vittoria dell’Empoli, in una partita che non ci ha riservato grandi emozioni. Dopo uno scialbo primo tempo, finito sul risultato di 0 a 0, a decidere la partita ci ha pensato un ragazzino classe 2003, che al minuto 64 ha sbloccato la gara gonfiando la rete per l’Empoli: il suo nome è Tommaso Baldanzi. Con la vittoria di oggi, i toscani accorciano proprio sui neroverdi, portandosi ad un punto dall’11esimo posto in campionato. Ilè ora reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di Serie A. AlessioIl tecnico degli emilianiha volutore della partita e della ...

Nell'Empoli in difesa davanti a Vicario spazio a Ebuhei a destra e al rientrante Parisi a sinistra, mentre al centro ci saranno Ismajli e Luperto. In mezzo al campo ci sarà Marin, con Fazzini e Bandin ...Empoli-Sassuolo ha portato una sconfitta bruciante in casa neroverde. Mister Alessio Dionisi si è presentato nel post partita ai microfoni di Dazn esprimendo con chiarezza tutto il suo disappunto per ...