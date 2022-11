Corriere dello Sport

Il nome disi incastra nel quadro di una rivoluzione culturale avviata con sapienza da Pep, che ha vinto quattro delle ultime sei Premier League . Terzino destro, diciassette anni, ...Nella vittoria del Manchester City sul Siviglia ha lasciato il segno il 17enne, al primo gol in Champions League. L'inglese, tuttavia, non è 1° tra i marcatori più giovani di questa edizione del torneo continentale (dati Transfermarkt): chi lo precede Ecco la top 20 ... Rico Lewis, il gol in Champions a 17 anni e i complimenti di Guardiola Terzino destro, passaporto inglese, grande promessa del Manchester City: Pep lo ha schierato tra i titolari nella partita vinta 3-1 con il Siviglia ...Guardiola colpito: «Avete visto la crescita di Brahim Diaz!». Le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche di Brahim Diaz nella conferenza post Manchester City-Siviglia. A ...