Puglia | maltempo | codice rosso per alcune zone del foggiano Protezione civile | bollettino di aggiornamento

Noi Notizie

Incidente dell' elicottero in volo tra le isole Tremiti e Foggia: il dramma della famiglia slovena morta. Una vacanza di qualche giorno in, una giornata da trascorrere alle isole Tremiti . La famiglia Rigler, di Lubiana, era arrivata ieri sull'isola e sarebbe dovuta rientrare a Foggia già in serata, ma a causa delle condizioni ...a Brindisi, danni al cimitero per caduta alberi Tecnici del Comune sul posto per sopralluogo - BARI, 05 NOV - Ilche si è abbattuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 novembre a Brindisi, in particolare una tromba d'aria e le violenti piogge, ha provocato numerosi danni anche al cimitero. C'è stata ... In Salento le maggiori precipitazioni nella notte. Puglia, maltempo: allerta anche oggi SAVOGNA (UDINE) - Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, nel territorio comunale di Savogna si è verificato un distacco di massi a Stermizza in direzione ...Incidente dell'elicottero in volo tra le isole Tremiti e Foggia: il dramma della famiglia slovena morta. Una vacanza di qualche giorno in Puglia, una giornata da trascorrere alle ...