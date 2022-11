Osimhen segna con l’Atalanta | la Lega di Serie A celebra il record

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 novembre 2022) Victorè il giocatore nigeriano con più gol inA, unche ha raggiunto con la rete siglata in Atalanta-Napoli. Il nigeriano è stato ancora una volta determinante per la vittoria del Napoli, non solo hato un gol bellissimo di testa, ma ha anche offerto l’assist a Elmas per la rete del 2-1 finale. Una partita di grande sacrificio per il nigeriano che ha dovuto battagliare contro la difesa arcigna di Demiral, a cui ha sradicato dai piedi il pallone, offrendo a Elmas l’assist per il gol. La partita diè veramente da incorniciare, perché ha giocato da attaccante di riferimento, provando a tenere alta la squadra, offrendo uno scarico ai compagni sul pressing asfissiante del. Gli uomini di Gasperini hanno pressato per tutto il match, per questo la ...