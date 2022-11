Nuovo San Siro tra litigi e tempi sempre più incerti | Sesto San Giovanni attende e strizza l' occhio

In un contesto dove, nella maggior parte dei casi, chi parla soppesa attentamente anche le virgole, hanno fatto un certo effetto le ultime parole del sindaco Sala sulle tempistiche delSiro. Pochi svolazzi diplomatici, molta schiettezza che, a molti, è suonata quasi come una minaccia: 'In Consiglio comunale, per decidere sullo stadio, penso che andremo fra un annetto. ...Giuseppe Sala vuole vederci chiaro suSiro. Dopo le parole del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgbarbi ("il Meazza non può ...andare in fumo tutto il lavoro fatto finora sul progetto del...Il sindaco di San Pietro al tanagro ha disposto con una apposita ordinanza di abbattere gli alberi pericolosi in via della Sorgente ...Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indi ...